Pro League: DHB-Frauen verlieren gegen Indien

Die deutschen Hockey-Frauen haben den zweiten Sieg in Folge in der Pro League verpasst. Im letzten Spiel der Station im indischen Bhubaneswar verlor das Team von Bundestrainerin Janneke Schopman gegen den Gastgeber 0:1 (0:1). Am Freitag hatte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) noch mit 4:0 gegen Indien gewonnen und damit ihren ersten Saisonerfolg gefeiert.