Pro League: Hockey-Frauen kassieren Niederlage zum Auftakt

Die deutschen Hockey-Frauen haben zum Start in die FIH Pro League die Revanche gegen Argentinien für das Viertelfinal-Aus bei den Olympischen Spielen verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainerin Janneke Schopman unterlag den Gastgeberinnen mit 2:3 im Shootout, nach regulärer Spielzeit hatte es 2:2 (0:1) gestanden.

"Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht. Natürlich war es am Ende bitter im Penalty-Shootout zu verlieren, aber wir sind mit einem sehr jungen Team angetreten, das vor Spielfreude strotzte", sagte Schopman, für die es das erste Länderspiel als Cheftrainerin des DHB-Teams war. Ihre Mannschaft sei "immer wieder zurückgekommen. Im Großen und Ganzen war es ein guter Start", betonte die Niederländerin.

Lynn Krings (39.) und Sara Strauss (58.) retteten Deutschland nach zweimaligem Rückstand ins Penaltyschießen, dort zeigte der Vize-Weltmeister Argentinien aber die besseren Nerven und verwandelte drei der fünf Versuche. Für das DHB-Team trafen Sophia Schwabe und Strauss. Lilly Stoffelsma, Linnea Weidemann und Lisa Nolte vergaben.

Bei den Olympischen Spielen in Paris war Deutschland im Sommer ebenfalls im Shootout an Argentinien gescheitert und hatte dadurch das Halbfinale verpasst.

In Argentinien stehen für das deutsche Team nun am Mittwoch (23.00 Uhr MEZ) und Samstag Duelle mit dem Olympiasieger Niederlande an, am Freitag geht es erneut gegen Argentinien.