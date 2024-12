Pro League: Nächste Niederlage für Hockey-Frauen

Die deutschen Hockey-Frauen haben in der FIH Pro League die nächste Niederlage kassiert. Die Mannschaft der neuen Bundestrainerin Janneke Schopman unterlag Olympiasieger Niederlande mit 1:6 (0:2). Den einzigen Treffer für das DHB-Team erzielte Lisa Nolte (52.). Es war die zweite Pleite im zweiten Spiel.

"Wir haben gegen das beste Team der Welt gespielt und konnten einiges aus diesem Spiel mitnehmen. Ich bin beeindruckt, wie die Mannschaft trotzdem bis zum Ende gekämpft hat und unbedingt ein Tor erzielen wollte", sagte Schopman, die das Traineramt im November von Valentin Altenburg übernommen hatte. Die Mannschaft habe nach Strafecken Gefahr erzeugen können, doch in der Defensive müsse das Team "enger stehen und konsequenter sein", erklärte die Niederländerin: "Offensiv müssen wir uns schneller entscheiden, ob wir in den Angriff gehen können oder nicht."

Zum Auftakt der Pro League hatte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), die sich nach zahlreichen Rücktritten von Leistungsträgerinnen wie Nike Lorenz im Umbruch befindet, gegen den Gastgeber Argentinien im Penalty-Shootout (2:3) verloren.

In Argentinien steht für das deutsche Team nun am Freitag (23.00 Uhr MEZ) noch einmal ein Duell mit den Gastgeberinnen an, zum Jahresabschluss geht es an gleicher Stelle am Samstag erneut gegen die Niederlande (23.00 Uhr MEZ). Der nächste Länderspielblock findet dann erst im Februar statt.