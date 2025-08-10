Pro Tour: Ehlers/Wickler verlieren Finale in Österreich

Das deutsche Beachvolleyball-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler hat das Finale der Pro‑Tour‑Challenge in Baden/Österreich verloren. Die Paris‑Silbermedaillengewinner unterlagen den Schweden Jacob Hölting Nilsson und Elmer Andersson am Sonntag mit 0:2 (18:21, 16:21). Wie im Vorjahr bei den Olympischen Spielen und der EM in den Niederlanden wurde es im Endspiel nichts mit dem Titel.

Am Vormittag hatten Ehlers/Wickler nach einem zähen Kampf das Halbfinale mit 2:1 (21:15, 18:21, 15:13) gegen die US‑Amerikaner Chase Budinger/Miles Evans gewonnen und ihre Form unterstrichen. Nach dem emotionalen Höhepunkt in Paris war das Duo in ein "Olympia‑Loch" gefallen und hatte danach auf ein neues Trainerteam gesetzt. Im März waren Ehlers/Wickler kurzzeitig Weltranglistenerste und hatten zuletzt auf der German Beach Tour gezeigt, dass sie wieder auf Kurs sind.