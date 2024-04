Profit neuer Präsident des Deutschen Schwimmverbandes

Anzeige

Die Mitgliederversammlung des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) hat am Samstag David Profit zum neuen Präsidenten gewählt. Das gab der Verband via Pressemitteilung bekannt. Der Jurist, der sich seit 2019 in einer Kommission mit der Bäderpolitik des DSV beschäftigte, setzte sich bei der Abstimmung in Kassel unter anderem gegen den bisherigen Vizepräsidenten Kai Morgenroth durch.

Damit hat der DSV nach anderthalb Jahren ohne Führung wieder einen Mann an der Spitze. Bis November 2022 war das Marco Troll, der hatte damals eine erneute Kandidatur aufgrund fehlenden Vertrauens zurückgezogen.

Der Verband hatte in der Vergangenheit mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen: chaotische Betriebsversammlungen, Führungslosigkeit im Präsidenten- und zuvor im Bundestrainer-Amt und die Vorwürfe der sexualisierten Gewalt des ehemaligen Weltklasse-Wasserspringers Jan Hempel gegenüber seinem Trainer schwebten über dem DSV.

Deswegen sprach Neu-Präsident Profit dem bisherigen Vorstand, bestehend aus den zwei Vizepräsidenten Kai Morgenroth und Wolfgang Rupieper, seinen Dank aus. Sie seien in einer schweren Zeit im Verband in die Verantwortung gegangen und hätten den DSV mit ruhiger und besonnener Hand geführt.