Prothesensprinter Floors verpasst Gold über 400 m

Prothesensprinter Johannes Floors hat bei den Paralympics in Paris seine Vormachtstellung über die 400 m verloren. Der viermalige Weltmeister und Tokio-Sieger lief am Freitagabend im Finale der Startklasse T62 der beidseitig Unterschenkelamputierten in 46,90 Sekunden nur auf Platz zwei und musste sich mit der Silbermedaille zufriedengeben.

"Das ist eigentlich eine Zeit, die laufe ich nachts im Training", sagte Floors: "Ich könnte eigentlich schneller laufen. Am Ende des Tages werde ich mich sicherlich über eine Silbermedaille freuen können, aber aktuell ist es noch nicht so leicht."

Floors musste sich vor etwa 60.000 Zuschauern im Stade de France dem Vize-Weltmeister Hunter Woodhall (46,36) aus den USA geschlagen geben. Es ist Floors erste Niederlage über die Stadionrunde seit sieben Jahren. Bronze ging an den Tokio-Zweiten Oliver Hendriks (46,91), der Niederländer lag lediglich eine Hundertstel hinter Floors.

Floors verlor damit auch den Status als aktuell "Fastest Man On No Legs". Bei seinem ersten Start in der französischen Hauptstadt war er im Finale über die 100 m der Startklasse T64 als bester Unterschenkelamputierter auf Rang vier gelaufen.