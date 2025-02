"Bedeutet mir viel": Angefasste Preuß wirft "Rucksack" ab

Franziska Preuß saugte bei der Siegerehrung jeden Moment mit einem breiten Grinsen auf. Auch wenn die deutsche Top-Biathletin danach erstmal auf größere Feierlichkeiten verzichtete, genoss sie ihren silbernen Tag in vollen Zügen. "Ich war echt emotional", sagte die 30-Jährige: "Ich bin durch viele harte Tage gegangen wegen Biathlon. Dass es jetzt so aufgeht wieder, ist nicht selbstverständlich. Wenn es einer zu schätzen weiß, dann ich, weil ich einfach die Kehrseite kenne wie keine andere."

Ihre zweite WM-Einzelmedaille 3624 Tage nach Silber im Massenstart von Kontiolahti bedeute ihr "echt viel", führte Preuß aus. Sie habe "schon gemerkt, dass ich einen kleinen Rucksack dabei habe". Der sei nun "leichter geworden. Ich wollte es mir einfach selber beweisen, dass ich es auch beim Höhepunkt aufs Treppchen schaffen kann." Nach zahlreichen Platzierungen unter den besten zehn bei Weltmeisterschaften sei sie mit der Taktik "Top oder Flop" reingegangen: "Dass es so gut geklappt hat, freut mich total."

Wegen der um 9,8 Sekunden verpassten Goldmedaille dürfe Preuß "keine Zeit darauf verwenden, sich zu grämen", so Sportdirektor Felix Bitterling: "Bei einer Weltmeisterschaft auf den Punkt fit zu sein, Platz zwei, das ist traumhaft. Die Ausgangsposition im Verfolger ist ebenso gut. Ein toller Tag." Wenn man wisse, was die Bayerin "die letzten Jahre durchgemacht hat", sei es noch höher einzuschätzen, sagte Frauen-Bundestrainer Sverre Olsbu Röiseland: "Die ganze Saison ist unglaublich."

Und bei der WM bleiben ja noch ein paar weitere Medaillenchancen. Sie gehe es am Sonntag (12.05 Uhr/ZDF und Eurosport) im Verfolger "wieder voll fokussiert an", kündigte Preuß an. Sie habe "zum Glück ihr Ziel gleich zum Start schon erreicht mit einer Einzelmedaille. Ich hoffe, dass man dann mit mehr Gelassenheit am Start ist. Aber wenn der Tag da ist, mag man trotzdem so gut es geht performen."