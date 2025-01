"Begeisterung": Forster fiebert erstem Heimweltcup entgegen

Anna-Lena Forster geht voller Vorfreude in den historisch ersten deutschen Heimweltcup im Bereich Para Alpin. "Ich finde es mega cool und es bedeutet mir sehr viel, dass ich so etwas miterleben darf", sagte die viermalige Paralympics-Siegerin vor den Rennen am Feldberg: "Viele Freunde, Bekannte und Verwandte haben schon gesagt, dass sie vorbeikommen, obwohl es unter der Woche ist. Das ist mir schon viel wert und freut mich, dass da so eine Begeisterung ist."