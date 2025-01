"Ein Loch": Keine jungen Biathleten, viele Fragezeichen

Bei der Frage nach dem fehlenden Nachwuchs bei den deutschen Biathleten kam Felix Bitterling ins Grübeln. "Wenn ich die Antwort darauf hätte, dann weiß ich nicht, ob ich noch beim DSV oder vielleicht schon bei der NASA wäre", sagte der Sportdirektor des Deutschen Skiverbandes (DSV) im Rahmen des Heimspiels in Oberhof: "Wir haben neun sehr leistungsstarke Männer, die auch in guter Form konkurrenzfähig im Weltcup sind. Aber dahinter ist ein Loch."

Im Durchschnitt 28,7 Jahre alt sind die sechs Athleten, die im Thüringer Wald am Freitag (14.20 Uhr/ZDF und Eurosport) im Sprint für den DSV an den Start gehen. Jüngere Nachwuchsstars wie bei den deutschen Frauen sucht man hier vergebens. "Man kann einen übergreifenden Trend sehen, dass es bei vielen Nationen entweder starke Männer oder starke Frauen gibt", sagte Bitterling: "Wir haben leider zu wenige von den jungen Athleten, die früh in die nächste Serie aufsteigen und einfach richtig Druck aus dem IBU Cup machen."

Bei den Männern zählen Danilo Riethmüller und Simon Kaiser mit ihren 25 Jahren noch zu der "jungen" Garde. Ersterer hatte zuletzt vor der Weihnachtspause mit seinem zweiten Platz im Massenstart von Annecy-Le Grand Bornand geglänzt.

"Danilo macht eine sehr gute Entwicklung. Als ich ihn vor zweieinhalb Jahren das erste Mal getroffen habe, da hätte ich nicht viel eingesetzt, dass er in diese Sphären kommt. Da war er kein Profi", sagte Bitterling: "Von der Einstellung, von der Disziplin, die er gezeigt hat, das war nicht weltklasse, das war weit weg." Von daher sei es "umso beeindruckender, dass er diesen Weg gemacht hat. Er ist jetzt ein Profi."

Und so liegen nicht nur beim Heimspiel in Oberhof, sondern auch bei den weiteren großen Aufgaben in der nahen Zukunft die Hoffnungen auf Riethmüller. "Es gibt das ein oder andere zarte Pflänzchen im Hintergrund, aber es ist bei den Männern eine nicht so leichte Situation", erklärte der Sportdirektor: "Es ist noch ein harter Weg, was den Nachwuchs betrifft."