"Erleichterung": Deutsche Staffel in Ruhpolding Dritte

Die deutschen Biathleten haben beim Heimweltcup in Ruhpolding das ersehnte erste Saisonpodest in der Staffel erreicht und damit einen Befreiungsschlag gelandet. Justus Strelow, Danilo Riethmüller, Johannes Kühn und Philipp Nawrath liefen mit 14 Nachladern auf Rang drei, Nawrath hielt auf der Schlussrunde der 4x7,5 Kilometer Norwegen auf Abstand. Damit betrieben die DSV-Skijäger nach zahlreichen schwachen Einzelrennen seit Jahresbeginn etwas Wiedergutmachung.

Er spüre extreme "Erleichterung", sagte Nawrath mit breitem Grinsen: "So eine Chance daheim kommt nicht so schnell wieder. Ich bin mega happy, dass wir sie nutzen konnten." Es sei "definitiv ein super Zeichen, dass wir auch in der Lage sind, die starken Nationen anzugreifen". Die Staffel steigere sich "von Rennen zu Rennen" und sei "pünktlich zur WM ganz vorne", ergänzte Strelow mit einem Schmunzeln.

Strelow hatte sowohl liegend als auch stehend jeweils einen Nachlader, musste auf der Schlussrunde zu Frankreich ein Loch reißen lassen. Riethmüller brauchte insgesamt vier Extraschüsse, hielt das Team dank starker Laufleistung auf Podestkurs. Auch Kühn konnte stehend nur knapp eine Strafrunde vermeiden, blieb vor 16.900 Zuschauern als Fünfter aber im Verfolgerfeld. Nawrath behielt dann als Schlussläufer die Nerven, lief trotz vier Nachladern nach vorne.

Frankreich (0 Strafrunden + 6 Nachlader) gewann auch die dritte Staffel des Winters vor Schweden (0+10/+38,4 Sekunden). Deutschland lag 58,8 Sekunden zurück. Norwegen (+1:05,9) lief mit insgesamt drei Strafrunden und zehn Nachladern überraschend nur auf Rang vier. Nachdem die deutschen Männer in der Vorsaison in jeder Weltcup-Staffel aufs Podest gelaufen waren, gab es in diesem Winter in Kontiolahti und Hochfilzen die Plätze vier und fünf.

Am Samstag ist die zuletzt in Hochfilzen siegreiche Frauen-Staffel mit Franziska Preuß dran (14.20 Uhr), allerdings gibt es zwei schwerwiegende Ausfälle: Vanessa Voigt und Julia Tannheimer sind erkrankt. Als Alternativen stehen Stefanie Scherer und Sophia Schneider bereit. Zum Abschluss der deutschen Wochen folgen am Sonntag noch die beiden Massenstarts (12.30 und 15.00 Uhr/ARD und Eurosport), ehe es zur WM-Generalprobe nach Antholz geht.