"Freue mich darauf": Lochner kündigt Karriereende an

Der fünfmalige Bob-Weltmeister Johannes Lochner will seine Karriere nach den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) beenden. "Diese Saison wird meine letzte sein", kündigte der 34-Jährige im Interview mit der Mediengruppe Münchner Merkur/tz (Samstagsausgabe) an: "Ich freue mich darauf – und auf die Zeit danach mit unserem Kind."

Der gebürtige Berchtesgadener Lochner, der für Stuttgart Solitude fährt, gewann im Zweier und im Vierer je einmal die Weltcupwertung, im kombinierten Gesamtweltcup gelang ihm das noch nicht. Bei der Weltmeisterschaft auf seiner Heim-Bahn am Königssee 2017 holte Lochner die Goldmedaille im Vierer und bei der WM in St. Moritz 2023 Gold im Zweier. Hinzu kommen drei WM-Goldmedaillen im Team (2016, 2017, 2019).

Zudem sicherte sich Lochner in Peking 2022 zwei olympische Silbermedaillen. Die Wettkämpfe in Cortina sollen mit einer Olympia-Goldmedaille der krönende Abschluss werden. Das wäre "der Wahnsinn", sagte Lochner. Seine letzte Weltcup-Saison beginnt Ende November auf der Olympia-Bahn in Cortina (22. bis 23. November).

Im vergangenen Winter war Lochner in allen drei Weltcup-Wertungen (Zweier, Vierer, Kombination) hinter Dauerrivale und Rekordweltmeister Francesco Friedrich Zweiter geworden. Nachdem Friedrich-Anschieber Simon Wulff vergangene Woche wegen eines Dopingvergehens, das im Rahmen einer Probenentnahme beim Weltcup-Wochenende Anfang Dezember 2024 in Altenberg aufgedeckt wurde, für 21 Monate gesperrt wurde, sind Änderungen allerdings noch möglich. Bei Wulff war die verbotene Substanz Methylhexanamin entdeckt worden.