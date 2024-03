"Gibt nochmal Motivation": Doll bereit für Schlussspurt

Anzeige

Biathlet Benedikt Doll geht nach Platz zwei im Massenstart von Oslo mit neuer Energie in seine letzten Weltcuprennen. "Es gibt nochmal Motivation für die nächsten Tage, da weiterhin Vollgas zu geben", sagte der Routinier nach seinem überzeugenden Auftritt am Holmenkollen: "Es freut mich richtig, dass es nochmal so aufging."

Am Freitag hatte Doll im ersten Rennen seiner Abschieds-Tournee mit einem indiskutablen 74. Platz im Einzel eine Bruchlandung hingelegt. 24 Stunden später rehabilitierte sich der 33-Jährige. "Platz zwei ist toll, wirklich grandios", sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling: "Ein super Ergebnis bei den Männern, den Schwung nehmen wir mit in die Single-Mixed- und Mixed-Staffel."

Doch Bitterlings Fazit fiel nach dem Massenstart-Samstag nicht durchweg positiv aus. "Bei den Frauen gibt es uns derzeit schon ein paar Rätsel auf, warum wir auf der Strecke so extrem viel Zeit verlieren", sagte der Sportdirektor. Im Rennen über 12,5 Kilometer war Sophia Schneider als schwache 18. noch die beste Deutsche. "Das ist eine Sache, die wir wirklich schnellstens analysieren müssen, auch in Richtung der beiden Nordamerika-Weltcups."