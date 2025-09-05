"Goldmedaille der Eleganz": Sportwelt trauert um Armani

Anteilnahme und Bewunderung: Der Tod des weltberühmten italienischen Modedesigners Giorgio Armani hat auch in der Sportwelt Trauer ausgelöst. "Du warst die Goldmedaille der Eleganz", sagte Luciano Buonfiglio, der Präsident des Italienischen Nationalen Olympischen Komitees, in einer Abschiedsbotschaft.

Der am Donnerstag im Alter von 91 Jahren verstorbene Armani hatte stets eine enge Verbindung zum Sport in seinem Heimatland gepflegt. So fungiert sein Modehaus seit 2012 als offizieller Ausstatter des italienischen Olympia-Teams.

Besonders stark ausgeprägt war Armanis Engagement auch in seiner Wahlheimat Mailand. 2008 erwarb er das traditionsreiche Basketball-Team Olimpia Milano, das heute unter dem Namen EA7 Emporio Armani Milano unter anderem in der EuroLeague antritt und 2014 erstmals die italienische Meisterschaft feierte.

Armani war zudem bekennender Fan des Fußball-Topklubs Inter Mailand. Man trauere um "eine Ikone unserer Stadt, eine Modeikone, die mit ihrer Kreativität und Eleganz die italienische Lebensart in der Welt verkörperte und auch die Exzellenz des Mailänder Sports förderte", schrieb der Verein bei X.