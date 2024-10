"Gute EM ohne Krönung": DTTB trotz fehlendem Titel zufrieden

Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) hat trotz der ausgebliebenen Goldmedaille bei der EM in Linz ein positives Fazit gezogen. "Es tut natürlich schon ein bisschen weh, dass wir am Ende unseren Titel im Einzel nicht verteidigen konnten", sagte Sportdirektor Richard Prause, ergänzte aber: "Wir haben vier Medaillen gewonnen, es war unter dem Strich eine gute Europameisterschaft - ohne die Krönung mit einem Titel."

Die DTTB-Asse blieben erstmals seit 2005 ohne EM-Triumph. Bei den ersten Kontinentaltitelkämpfen nach dem internationalen Abschied von Europas Rekordchampion Timo Boll holte Deutschland einmal Silber und dreimal Bronze. Das beste Ergebnis fuhr Benedikt Duda ein, der nach einem sensationellen Siegeszug völlig überraschend das Finale erreichte, dort aber dem Franzosen Alexis Lebrun klar unterlag (0:4).

"Für Benne ist es natürlich bitter, im Finale ein so klares Ergebnis zu kassieren. Aber er hat echt ein Riesenturnier gespielt", schwärmte Männer-Bundestrainer Jörg Roßkopf und sprach insgesamt von einer "guten Meisterschaft" für seine Schützlinge: "Am Ende geht man natürlich rein, um auch zu gewinnen. Aber man sieht einfach, dass Schweden, Frankreich und Deutschland stark sind. So geht es, glaube ich, die nächsten Jahre in Europa weiter."

Neben Dudas Silbermedaille holte der DTTB dreimal Bronze. Dimitrij Ovtcharov, der im Halbfinale gegen Duda verloren hatte, gewann ebenso Einzel-Bronze wie Nina Mittelham, die sich im Halbfinale der späteren Europameisterin Sofia Polcanova 1:4 geschlagen geben musste und ein starkes Comeback nach ihrer Bandscheibenverletzung bei den Olympischen Spielen in Paris gab. Annett Kaufmann und Patrick Franziska hatten am Freitag zudem Bronze im Mixed geholt.