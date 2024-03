"Habe eine Rechnung offen": Dürr heiß auf Are

Anzeige

Skirennläuferin Lena Dürr brennt nach einer ungewöhnlich langen Wettkampfpause auf den Weltcup im schwedischen Are. "Nach vier Wochen ohne Rennen freue ich mich, endlich wieder am Start zu stehen. Und dann noch in Are, meinem Lieblings-Weltcup-Ort", sagte die WM-Dritte.

Im schwedischen WM-Ort von 2007 und 2019 findet am Samstag ein Riesenslalom und am Sonntag ein Slalom statt (jeweils 10.30/13.30 Uhr, ARD und Eurosport), für die Technikerinnen sind es die ersten Rennen seit jenen in Soldeu/Andorra am 10. und 11. Februar. Dort hatte Dürr die große Chance verpasst, in Abwesenheit der Dominatorinnen Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova zum fünften Mal in diesem Winter aufs Podium zu fahren.

Shiffrin kehrt nach ihrer Verletzungspause zumindest im Slalom wieder zurück, dennoch ist Dürr voller Hoffnung auf eine Top-Platzierung. "Ich mag den Hang und alles drumherum und habe hier schon gute Ergebnisse eingefahren. Trotzdem habe ich hier noch eine Rechnung offen", sagte sie.

In der Tat: Auf dem "Stockerl" stand sie in Are bei einem Einzel-Rennen noch nie. 2022 führte sie nach dem ersten Slalom-Lauf und wurde am Ende Fünfte, im Jahr davor fiel sie von Platz drei auf Rang vier zurück. Bei den jüngsten vier Slaloms dort war sie allerdings immer in den Top 6.

In ihrer Zweitdisziplin Riesenslalom wolle sie am Samstag nach der langen Pause "wieder in den Rennrhythmus kommen", sagte Dürr (32), "und dann am Sonntag im Slalom angreifen".