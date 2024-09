"Heilfroh": Radsportlerin Zeyen-Giles holt erneut Bronze

Anzeige

Rad-Weltmeisterin Annika Zeyen-Giles hat im Straßenrennen bei den Paralympics wie bereits im Einzelzeitfahren die Bronzemedaille gewonnen. Die 39-Jährige aus Bonn musste sich am verregneten Donnerstagmorgen auf dem 28,3 Kilometer langen Kurs in Clichy-sous-Bois nur der Australierin Lauren Parker und Jennette Jansen aus den Niederlanden geschlagen geben.

"Es war ein Rennen unter sehr, sehr schweren Bedingungen", sagte Zeyen-Giles: "Ich bin heilfroh, dass ich heil im Ziel angekommen bin und mit einer Medaille rausgehe." Es sei "sehr hart gewesen auf der Strecke", aber es habe "alles sehr gut geklappt". Sie "freue sich sehr über die Bronzemedaille", zum Sprung nach noch weiter vorne habe "die Power gefehlt".

Die querschnittgelähmte Handbikerin, die am Tag zuvor Bronze im Einzelzeitfahren gewonnen hatte, erreichte nach 56:15 Minuten das Ziel, Zeyen-Giles lag 4:11 Minuten hinter Vize-Weltmeisterin Parker (52:04 Minuten). Den Sprint um Silber verlor Zeyen-Giles knapp gegen die zeitgleiche Tokio-Siegerin Jansen.

Das Rennen hatte wegen des Dauerregens am frühen Morgen fast eine Stunde später begonnen. 280 Höhenmeter mussten die Starterinnen bei widrigen Bedingungen auf den zwei Runden, die identisch zum Zeitfahren waren, bezwingen. Nach den ersten 14,1 Kilometern hatte Zeyen-Giles bereits über eine halbe Minute hinter Jansen gelegen. Zwar kämpfte sie sich nochmal ran, im Sprint war ihre Kontrahentin aber stärker.

Bei etwas abgetrockneter Strecke durfte dann Andrea Eskau am Nachmittag über die doppelte Distanz in der Kategorie H5 ran. Die 53-Jährige verlor im Straßenrennen auf den letzten Kilometern den Anschluss und wurde mit 20 Sekunden Rückstand auf Bronze Vierte. Sie verpasste damit bei ihren achten Paralympics ihre addiert 18. Medaille bei Sommer- und Winterspielen.

Zeyen-Giles sorgte für die 14. deutsche Bronzemedaille in Paris. Es ist insgesamt ihr sechstes persönliches Edelmetall. In Tokio vor drei Jahren triumphierte Zeyen-Giles im Zeitfahren, im Straßenrennen belegte sie den zweiten Platz. Dazu kommen Gold 2012 in London und Silber 2008 in Peking mit den deutschen Rollstuhlbasketballerinnen.