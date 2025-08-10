"Immer ein Highlight": Hockey-Frauen bereit für Niederlande

Nach dem gelungenen Start in die Heim-EM richteten die deutschen Hockey-Frauen den Blick schnell nach vorne. "Gegen die Niederlande zu spielen, ist für uns immer ein Highlight, etwas ganz Besonderes", sagte Sophia Schwabe bei MagentaSport: "Mehr Motivation geht nicht, vor allem vor so einer Kulisse."

Beim überzeugenden 4:1 (4:0)-Erfolg gegen Frankreich verzückte die Mannschaft von Bundestrainerin Janneke Schopman das Publikum in Mönchengladbach - und schon am Montagabend (20.30 Uhr/MagentaSport) soll im Nachbarschaftsduell gegen die Olympiasiegerinnen die nächste Hockey-Party steigen. "Wir müssen ganz doll als Team zusammenspielen. Wenn wir das schaffen, dann soll uns erstmal jemand schlagen", sagte Schwabe, die gegen die Französinnen mit einem Doppelpack geglänzt hatte.

Auch Schopman geht optimistisch in das Spiel gegen ihr Heimatland. "Wir sind Deutschland und wir spielen wie Deutschland, egal gegen wen", sagte die Bundestrainerin: "Wenn wir einen richtigen Passrhythmus haben und den Ball laufen lassen können, dann können wir es der Niederlande schwierig machen." Beim Turnier vor zwei Jahren - ebenfalls in Mönchengladbach - hatte die Niederlande ihren zwölften EM-Titel eingefahren. Die DHB-Frauen holten damals Bronze.