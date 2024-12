"Keine einfache Situation": Hofmeister scheitert wieder früh

Snowboard-Gesamtweltcupsiegerin Ramona Hofmeister kommt in diesem Winter weiter nicht in Fahrt. Die 28-Jährige aus Bischofswiesen scheiterte beim Weltcup in Davos/Schweiz bereits im Achtelfinale des Parallel-Riesenslaloms an der Tschechin Zuzana Maderova und muss weiter auf ihre erste Podestplatzierung in dieser Saison warten.

"Das ist mental keine einfache Situation", gab Hofmeister zu: "Mir hat es hier letztes Jahr so getaugt, da waren die Bedingungen ähnlich. Deswegen habe ich mir für heute auch einen anderen Ausgang erhofft. Aber die Konkurrenz schläft nicht: Alles ist so eng."

Es sei mittlerweile "so schwer, ein Rennen zu gewinnen", betonte die Gewinnerin sämtlicher drei Kristallkugeln der vergangenen Saison: "Ich muss den Lauf erstmal analysieren, um genau zu sagen, was passiert ist. Und danach freue ich mich auf Weihnachten zu Hause." Der Sieg ging an die japanische Weltmeisterin Miki Tsubaki.

Bei den Männern fanden die K.o.-Läufe ohne einen Athleten von Snowboard Germany statt. Im Finale setzte sich der Österreicher Arvid Auner gegen den Schweizer Dario Caviezel durch.