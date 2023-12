"Lösung" im Turm-Streit: Bei Olympia wird vor Tahiti gesurft

Anzeige

Die olympischen Surfwettbewerbe im nächsten Jahr werden wie geplant vor der Küste Tahitis ausgetragen. Der Präsident der Region erklärte den Streit zwischen Organisatoren, Behörden und Umweltverbänden für beendet. Moetai Brotherson, polynesischer Regierungschef, sagte AFP, dass eine "Lösung" gefunden worden sei, die es ermöglicht, die Wettkämpfe an dem berühmten Surf-Spot Teahupoo abzuhalten.

In den vergangenen Wochen hatten Umweltschützer und Aktivisten die Pläne für den Neubau eines Jury-Turms stark kritisiert, das Organisationskomitee hatte dem SID zuletzt mitgeteilt, dass dieser in Größe und Gewicht kleiner ausfallen solle als zunächst beschlossen. Wie die neuen Pläne genau aussehen, wurde zunächst nicht bekannt. Allerdings soll der Bau bis zu einem Testevent am 13. Mai 2024 fertiggestellt sein.

Anfang Dezember waren bei einem Test mit einem Lastkahn, der von Umweltgruppen gefilmt worden war, Korallen zerstört worden. Brotherson hatte die Tests in der Folge abgebrochen und auch dem Beginn der Bauarbeiten zunächst einen Riegel vorgeschoben.