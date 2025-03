"Noch nichts verloren": Bitterling glaubt an Preuß-Triumph

Sportdirektor Felix Bitterling glaubt trotz des Rückschlags am Holmenkollen weiter an einen positiven Ausgang für Franziska Preuß im Kampf um den Gesamtweltcup. "Die Maßgabe ist klar, sie muss die Lou schlagen", sagte Bitterling, nachdem die deutsche Biathletin am Samstag das Gelbe Trikot an ihre Konkurrentin Lou Jeanmonnot verloren hatte: "Ich finde, dass das auch eine sehr einfache Herangehensweise ist. Sie hat schon oft bewiesen, dass sie das kann."