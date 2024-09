"Riesenehre": Schwimmer Topf und Scholz holen weitere Medaillen

Tanja Scholz und Josia Topf haben bei den Paralympischen Spielen in Paris den Erfolgslauf der deutschen Schwimmer mit den Medaillen acht und neun fortgesetzt. Die 40-jährige Scholz schwamm trotz Erkältung fünf Tage nach ihrem Triumph über 150 m Lagen über die 50 m Freistil zu Silber, 40,75 Sekunden reichten in der Startklasse S4 für Platz zwei. Topf kam über die 50 m Freistil in der Startklasse S3 auf Rang drei und komplettierte in 45,61 Sekunden seinen Medaillensatz.