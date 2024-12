"Rockstar-Empfang" für Indiens Schach-Held Gukesh

Der neue Schach-Weltmeister Dommaraju Gukesh ist vier Tage nach seinem historischen Triumph von Singapur begeistert in seiner indischen Heimat empfangen worden. Hunderte Fans erwarteten den mit 18 Jahren jüngsten Champion der Geschichte am Flughafen von Chennai und bestreuten Gukesh, der stolz den WM-Pokal präsentierte, mit Blütenblättern.

"Es bedeutet mir so viel, diese Trophäe zurück nach Indien zu bringen", sagte Gukesh, "und ich sehe auch, was dieser Sieg Indien bedeutet, das mich so unterstützt hat. Ich bin froh, wieder hier zu sein."

Der gemeinhin schüchterne Teenager bewegte sich souverän durch den großen Trubel, wirkte dabei fast wie ein Rockstar. "Ihr seid unglaublich", rief er den zumeist jungen Fans zu. Die Szenen in Chennai erinnerten, wenngleich im kleineren Ausmaß, an die Rückkehr des indischen Cricket-Teams nach dem Triumph bei der T20-WM im Juni.

Gukesh hatte gegen den chinesischen Titelverteidiger Ding Liren (32) am Donnerstag überraschend die 14. und entscheidende Partie in Singapur gewonnen und damit die WM mit 7,5:6,5 für sich entschieden. Er ist nach Viswanathan Anand der zweite indische Schach-Weltmeister.