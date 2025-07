"Sachsenking" Márquez zum Auftakt geschlagen

Der "King of Sachsenring" hat sich beim Auftakt zum Großen Preis von Deutschland geschlagen geben müssen. MotoGP-Spitzenreiter Marc Márquez aus Spanien belegte am Trainingstag den dritten Platz, die Bestzeit gelang Fabio Di Giannantonio (Italien/1:19,071 Minuten) vor Márquez' jüngerem Bruder Àlex (alle Ducati). Marc Márquez hatte 0,390 Sekunden Rückstand zur Spitze.

Márquez, der das WM-Klassement in der Königsklasse mit 68 Punkten Vorsprung auf seinen Bruder Álex anführt, hat abgesehen vom Vorjahr klassenübergreifend bei jedem seiner Grand-Prix-Starts auf dem Kurs bei Hohenstein-Ernstthal triumphiert. Dem achtmaligen Motorrad-Weltmeister winkt der bereits zwölfte Sieg auf dem Sachsenring.

Alex Márquez durfte trotz einer Fraktur in der linken Hand fahren, die Ärzte an der Strecke gaben nach einer ersten Untersuchung am Donnerstag auch nach der zweiten zwischen den beiden Trainings Grünes Licht. Nicht dabei war zu Beginn des Rennwochenendes Enea Bastianini (KTM), der Italiener musste wegen einer Blinddarmentzündung seine Reise nach Deutschland streichen.