"Schönes Gefühl": Preuß mit Vorfreude auf die DM

Biathletin Franziska Preuß geht bei den Deutschen Meisterschaften am Arber voller Vorfreude in ihre ersten Rennen seit dem Gesamtweltcupsieg am Holmenkollen. "Es ist ein schönes Gefühl, endlich wieder eine Startnummer zu tragen und den aktuellen Trainingsstand im Wettkampf zu überprüfen", sagte die 31-Jährige: "Die Ausgangslage ist für mich sehr entspannt – ich möchte einfach sehen, was schon gut funktioniert und an welchen Punkten ich bis zum Winter noch nachjustieren muss."

Sie sei "sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung", führte die Weltmeisterin in der Verfolgung aus: "Bislang konnte ich mein Training wie geplant durchziehen und hatte keine größeren Ausfälle. Natürlich bleiben kleinere Blessuren im Trainingsalltag nicht aus, aber diese konnte ich gut kompensieren." Für sie sei im Sommer "die größte Herausforderung" gewesen, "die zahlreichen Termine so in den Plan zu integrieren, dass die Regeneration nicht zu kurz kommt".

Das sei ihr aber "gut gelungen", so Preuß vor dem ersten Formtest vor der Olympia-Saison. Am Arber trifft sie auf Skirollern unter anderem auf die frühere Vize-Weltmeisterin Janina Hettich-Walz, die ihr Comeback nach Babypause feiert. Auch Vanessa Voigt ist nach ihrem vorzeigen Abbruch der Vorsaison wieder am Start. Von Freitag bis Sonntag werden bei Frauen und Männern in verkürztem Einzel, Sprint und Verfolgung jeweils Medaillen vergeben.

"Sportlich gesehen hat die Meisterschaft in diesem Jahr zusätzliche Bedeutung, da die Ergebnisse teilweise in die Winter-Qualifikation einfließen – sowohl für Frauen und Männer als auch für Weltcup- und IBU-Cup-Teams", sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling. Von den Topathleten fehlen aus gesundheitlichen Gründen Sophia Schneider, Johanna Puff und Johannes Kühn.