"Sehr betroffen": Merz bestürzt nach Tod von Dahlmeier

Nach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat auch Friedrich Merz seine Bestürzung über den tragischen Tod der Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ausgedrückt. "Als Weltmeisterin und Olympiasiegerin vollbrachte sie Leistungen, die in die Biathlon-Geschichte unseres Landes eingegangen sind. Die traurige Gewissheit über den Tod von Laura Dahlmeier macht mich sehr betroffen", schrieb der Bundeskanzler bei X: "Wir trauern mit ihren Angehörigen, Freunden und Weggefährten."

Zuvor hatte bereits Steinmeier eine der erfolgreichsten deutschen Biathletinnen der Geschichte mit großen Worten gewürdigt. "Laura Dahlmeier war eine Botschafterin unseres Landes in der Welt, ein Vorbild für ein friedliches, fröhliches und faires Miteinander über Grenzen hinweg", sagte der Bundespräsident: "So wird sie mir, so wird sie vielen Menschen in unserem Land in Erinnerung bleiben."

Dahlmeiers Management hatte am Mittwochnachmittag den Tod der 31-Jährigen bestätigt. Dahlmeier starb nach einem Bergunfall in Pakistan. Die erfahrene Bergführerin gewann neben ihren Olympiasiegen unter anderem sieben WM-Titel und den Gesamtweltcup. 2019 beendete sie im Alter von 25 Jahren ihre Karriere.