"Sehr fader Beigeschmack" bei Wellinger nach Norweger-Skandal

Bei Olympiasieger Andreas Wellinger hat der Manipulationsskandal um Norwegens Skispringer einen "sehr, sehr faden Beigeschmack" nach einer bis dahin erfreulichen WM in Trondheim hinterlassen. "Was gestern passiert ist, ist für unsere Sportart überhaupt nicht gut. Das wirft viele Fragen auf", sagte der 29-Jährige in einem Video auf seinen Social-Media-Kanälen.