"Sehr zufrieden": Fehlerfreie Preuß auf Platz sieben

Franziska Preuß hat beim Weltcup in Lenzerheide erneut ihr drittes Saisonpodest trotz guter Leistung verpasst. Die 29-Jährige kam im Massenstart über 12,5 Kilometer auf Rang sieben, trotz fehlerfreiem Schießen fehlten letztlich 36 Sekunden aufs Treppchen. Nach ihrer Corona-Infektion schließt die Bayerin die Premieren-Rennen in der Schweiz nach den vorherigen Plätzen sieben und vier mit gleich drei Top-Ten-Ergebnissen ab.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem ersten Trimester", sagte Preuß im ZDF: "Ich habe wenig Erwartungen gehabt, weil ich ein paar Bausteine überwinden musste. Mein schlechtester Platz ist ein siebter. Hätte mir das vorher einer gesagt, hätte ich sofort unterschrieben." Die fehlerfreie Französin Justin Braisaz-Bouchet feierte nach 36:04,6 Minuten ihren dritten Sieg im dritten Rennen in der Lenzerheide.

Dahinter komplettierten die schwedischen Schwestern Elvira (2 Strafrunden/+5,5 Sekunden) und Hanna Öberg (2/+10,6) das Podest. Vanessa Voigt (2/+2:17,1) zeigte zum Abschluss des Trimesters ungewohnte Schwächen und stellte am Tag nach ihrer besten Einzelzeit im Verfolger mit Platz 21 ihr schlechtestes Saisonergebnis ein. Janina Hettich-Walz (3/+2:56,4) landete auf Rang 23.

Die Nachwuchsläuferinnen Selina Grotian und Johanna Puff hatten die Qualifikation für den Massenstart der besten 30 verpasst, Sophia Schneider und Hanna Kebinger waren krankheitsbedingt bereits vor dem Sprint wieder abgereist. Nun haben die Biathletinnen gut zwei Wochen Pause, ehe am 5. Januar der Heimweltcup in Oberhof startet. Schneider und Kebinger sollen zuvor noch beim Show-Rennen auf Schalke am 28. Dezember starten.