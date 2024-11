"Ski-Happening": Dürr und DSV-Team bereit für Killington

Skirennläuferin Lena Dürr und das DSV-Team fiebern dem nächsten Weltcup in den USA entgegen. "Die Rennen in Killington sind ein echtes Highlight für uns Technikerinnen", sagte die 33-Jährige vor dem Slalom und Riesenslalom am Wochenende im US-Bundesstaat Vermont. "Extrem viele Zuschauer" vor Ort würden für eine "einzigartige Stimmung" und ein "richtiges Ski-Happening" sorgen, sagte Dürr.

Zuletzt hatte sie in Österreich auf Platz fünf eine erneute Podestplatzierung verpasst, nachdem sie zum Saisonauftakt in Levi Dritte geworden war. "Nach dem Slalom in Gurgl habe ich nochmal Riesenslalom in Sölden trainiert und freue mich jetzt sehr auf die beiden Rennen in Killington", sagte Dürr: "Der Hang ist interessant, und für mich war es bisher nicht einfach, zwei gute Läufe ins Ziel zu bringen. Ich hoffe, dass mir das dieses Wochenende gelingt."

Neben Dürr starten auch Emma Aicher und Fabiana Dorigo im Riesenslalom. Im Slalom treten die Münchnerin und Aicher ebenfalls an. Hinzu kommen Jessica Hilzinger und Roni Remme.