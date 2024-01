"So wie Superman": Velepec mit kurioser Wette bei Doll-Sieg

Anzeige

Bundestrainer Uros Velepec war nach dem furiosen Auftakt der Biathleten in Oberhof erleichtert. Nein, nicht nur der Sieg im Sprint von Benedikt Doll sorgte für beste Laune beim Slowenen: "Ich hatte einen Deal mit unseren Athleten: Ich habe gesagt, wenn es drei von ihnen im Sprint unter die besten zehn schaffen, ziehe ich für die Verfolgung meine Unterhose oben drüber - so wie Superman."

Doch Velepec hatte Glück. "Aber dann war Philipp Nawrath als Drittbester halt nur Elfter. Wie schade, ich hätte mich gefreut", sagte der 56-Jährige mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Für Doll war es bereits der zweite Sieg in Folge über die 10 Kilometer - und der perfekte Startschuss zur Party im Thüringer Wald. "Benni hatte gestern schon gesagt, dass er alle Szenarien gecheckt habe, er werde ganz oben stehen", sagte Velepec: "Ich habe ihm geglaubt - und er hat geliefert."

Für die deutschen Männer geht es bereits am Samstag in der Arena am Rennsteig weiter. Auch in der Verfolgung (12.25 Uhr/ARD und Eurosport) sind die Chancen auf ein weiteres Erfolgserlebnis gut. Ob Velepec dabei wieder auf eine kuriose Wette setzen wird, verriet er nicht.