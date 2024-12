"Unglaublich": Österreicher überragen bei Oberstdorf-Quali

Nach ihrem eindrucksvollen Auftakt in die Vierschanzentournee waren selbst die österreichischen Skispringer etwas sprachlos. "Das war eine sensationelle Leistung vom ganzen Team. Echt stark, das hätten wir uns nicht erträumen können", sagte Jan Hörl nach dem Fünffachsieg der Austria-Adler bei der Qualifikation in Oberstdorf. Und Sieger Daniel Tschofenig ergänzte: "Das ist nicht in Worte zu fassen. Unglaublich."