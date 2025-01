"Von Tag zu Tag besser" - Sarrazin spricht nach Bormio-Sturz

Der doppelte "Streif"-Sieger von 2024, Cyprien Sarrazin, hat sich nach seinem schweren Trainingssturz Ende Dezember erstmals selbst zu seinem Gesundheitszustand geäußert. "Alles ist gut, ich fühle mich von Tag zu Tag besser. Ich hatte vorgestern eine Untersuchung, die ziemlich positiv verlief", sagte der franzöische Skirennläufer in einem am Vorabend des Kitzbühel-Klassikers veröffentlichten Instagram-Video.

Einschränkend fügte der 30-Jährige hinzu: "Das einzige Problem, das noch bleiben könnte, ist die Sehkraft, ich sehe doppelt." Allerdings gäbe es laut Sarrazin keinen Grund, warum er nicht auf eine vollständige Genesung hoffen dürfte, die MRTs würden dies bestätigen.

Der fünfmalige Weltcupsieger war beim Abschlusstraining für die Abfahrt im italienischen Bormio gestürzt und hatte ein Subduralhämatom, eine Blutung nahe des Gehirns, erlitten. Noch am gleichen Abend wurde Sarrazin operiert, wobei die Ärzte im Krankenhaus von Sondalo ein Loch in seinen Schädel bohrten um die Blutung abzuleiten. Erst nach einer Woche konnte der Franzose die Intensivstation verlassen und wurde in eine neurologische Fachabteilung in Lyon verlegt, bevor er ab Mitte Januar seine Behandlung in einem Rehabilitationszentrum fortsetzte.

Cyprien Sarrazin konnte sich nach seinem Weltcup-Debüt in Chamonix 2016 zunächst nicht in der Alpin-Elite etablieren. Seinen Durchbruch in der Weltspitze erreichte der Speed-Speziallist erst in der abgelaufenen Ski-Saison mit Siegen in Bormio, Wengen und dem Doppel-Erfolg von Kitzbühel.