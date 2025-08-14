"Wird ein krasser Kampf": Hockey-Frauen bereit für Belgien

Nach dem mühsamen Einzug ins Halbfinale bei der Heim-EM sparten die deutschen Hockey-Frauen nicht mit Selbstkritik. "Da geht auf jeden Fall mehr", sagte Kapitänin Lisa Nolte am MagentaSport-Mikrofon: "Wir können viel besser Hockey spielen als wir es heute getan haben." Auch Sonja Zimmermann war mit der Art und Weise beim 0:0 gegen Irland unzufrieden: "Es ist nicht alles rund gelaufen."

Die Nullnummer reichte für Platz zwei in der Gruppe A. In der Vorschlussrunde trifft die Auswahl des Deutschen Hockey-Bunds (DHB) nun am Freitag (20 Uhr/MagentaSport) in Mönchengladbach wie schon vor zwei Jahren auf Belgien. Damals schied Deutschland mit 0:1 aus, auch diesmal rechnen die Danas mit einem engen Spiel. "Das ist eine sehr große Herausforderung", sagte Zimmermann: "Es wird ein Spiel auf Augenhöhe und ein krasser Kampf."

Bundestrainerin Janneke Schopman erhofft sich gegen die Belgierinnen größere Räume für die schwächelnde deutsche Offensive. "Wir spielen gerne gegen Belgien", sagte die Niederländerin: "Vielleicht haben wir etwas mehr Platz, um anzugreifen." Der Vize-Europameister sei "sehr gefährlich", ihr Team müsse sich aber "trauen, nach vorne zu spielen", ergänzte Schopman.