"Wirklich cool": Erster Triumph für deutsches SailGP-Team

Champagnerdusche und viele glückliche Gesichter: Skipper Erik Kosegarten-Heil hat hochzufrieden auf den ersten Eventsieg des deutschen SailGP-Teams reagiert. "Alle haben wirklich hart gearbeitet. Das ist wirklich cool", sagte der zweimalige Olympia-Bronzemedaillengewinner. Der Triumph auf dem Genfersee fühle sich "unglaublich – und zugleich ein wenig überwältigend" an.

Kosegarten-Heil und seine Crew hatten auf ihrem F50-Foiling-Katamaran vor Genf Australien und die Schweiz auf die Plätze zwei und drei verwiesen. Im Gesamtranking belegt das Team, das den viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel als Miteigner und Berater an seiner Seite hat, Rang neun von zwölf Teilnehmern. Der nächste Tourstopp ist Anfang Oktober im spanischen Cádiz.