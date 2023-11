Reit-WM 2026: Tickets schon erhältlich

Anzeige

Die Veranstalter der Reitsport-Weltmeisterschaften 2026 in Aachen waren offenbar bestens auf die Vergabe vorbereitet. Weniger als 36 Stunden nach der Bestätigung des Austragungsortes gehen die Eintrittskarten für das Großereignis (11. bis 23. August 2026) am Montag und damit 995 Tage vor der Eröffnung in den Vorverkauf.

Wie die gemeinsamen Gastgeber, der Aachen-Laurensberger Rennverein (ALRV) und die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) erklärten, können Frühbucher bereits ab Montag um 9 Uhr auf der Internetseite 'www.Aachen2026.de' Tickets erwerben. Auf der Seite gibt zudem freudige Stimmen zur WM-Vergabe von deutschen Reitsportgrößen wie Jessica von Bredow-Werndl, Isabell Werth (beide Dressur) oder Marcus Ehning (Springreiten).

Aachen, das bei seiner Bewerbung in fünf Disziplinen ohne Gegenkandidat war, erhielt beim FEI-Kongress am Sonntag den Zuschlag und vereint erstmals seit den Weltreiterspielen 2006 die WM-Entscheidungen aller großen Disziplinen in der Soers.

Neben dem Verkaufsstart gaben die Ausrichter unter anderem bereits bekannt, dass - anders als beim alljährlichen CHIO - auch die Dressur-Wettbewerbe im Aachener Hauptstadion mit 40.000 Plätzen stattfinden sollen.