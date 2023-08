Reus "ohne Sorgen" für die Staffel

Anzeige

Ex-Sprinter Julian Reus fürchtet trotz der enttäuschenden WM-Auftritte von Gina Lückenkemper und Joshua Hartmann keine Auswirkungen auf die 4x100m-Staffeln. "Wenn man hier mit einer Staffel ist, dann fängt einen das Staffelteam und das Trainerteam auch wieder auf", sagte der Teammanager Sprint dem Münchner Merkur/tz (Freitagsausgabe).

"Gina nimmt die Truppe auch mit und geht voran. Ihre ganze Energie und Dynamik wird sie wieder mit in die Staffel reinnehmen, da mache ich mir gar keine Sorgen", ergänzte Reus. Die Europameisterin hatte am Sonntag in Budapest ihr großes Ziel WM-Finale deutlich verfehlt. Auch Hartmann, der im vergangenen Monat noch den deutschen 200-m-Rekord auf 20,02 Sekunden verbessert hatte, kassierte bei seinem fahrlässigen Vorlauf-Aus am Mittwoch einen herben Dämpfer.

"Es ist legitim, dass Joshua jetzt erst mal zurecht enttäuscht ist und zurecht analysiert, was er falsch gemacht hat", sagte Reus und ergänzte: "Ich glaube, dass wir ihn relativ schnell abholen können und ihn auf die Aufgabe am Freitag fokussieren."

Die deutschen 4x100m-Staffeln sind am Freitagabend (ab 19.30 Uhr/ZDF und Eurosport) in den Vorläufen gefordert. Das Frauen-Quartett um Lückenkemper hatte im Vorjahr in Eugene die Bronzemedaille gewonnen, geht in Ungarn jedoch mit großen Verletzungssorgen an den Start.