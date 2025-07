Rhein-Ruhr: Gold und Silber für deutsche Studenten

Judo-Vizeweltmeisterin Anna Monta Olek hat dem deutschen Team bei den World University Games Rhine-Ruhr die nächste Goldmedaille beschert. Die 22-Jährige setzt sich am Freitag in Essen im Finale der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm gegen ihre brasilianische Gegnerin Beatriz De Freitas durch. Erfolgreich verlief der Abend auch in Bochum für den Speerwerfer Nick Thumm, nur der Schweizer Simon Wieland (79,33 Meter) warf weiter als der 20-Jährige (78,47).

Bei den Judo-Männern hatte Kilian Kappelmeier dagegen im Bronzekampf der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm das Nachsehen gegen den Rumänen Alexandru Sibisan. Auch die Leichtathletin Franziska Schuster verpasste als Sechste im Finale über die 100 Meter Hürden knapp das Treppchen.

Eine Medaille sicher haben die Beachvolleyballer Philipp Huster und Maximilian Just, nur die Farbe ist noch nicht klar: Das Duo setzte sich im Halbfinale in Duisburg im Tie-Break gegen die Italiener Riccardo Iervolino und Filippo Mancini durch, am Samstag geht es um Gold (16.15 Uhr).

Bislang hat das deutsche "Team Studi" bei den früher als Universiade bekannten Spielen, die am Sonntag enden, 30 Medaillen gewonnen. Acht davon sind Gold.