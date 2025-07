Rhein-Ruhr: Zweimal Bronze für deutsches Leichtathletik-Team

Weitspringer Luka Herden und Diskuswerferin Antonia Kinzel haben Gastgeber Deutschland bei den World University Games Rhein-Ruhr die nächsten Medaillen in der Leichtathletik beschert. Herden (Münster) sprang am Donnerstagabend im Wattenscheider Lohrheidestadion 7,96 m und sicherte sich damit Bronze. Gold ging mit 8,09 m an den Chinesen Shu Heng, Silber gewann Koki Fujihara (Japan) mit einem Sprung auf 8,00 m.