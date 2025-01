Riesenslalom: Hector dominiert - Dürr freut sich auf Slalom

Von einer Topplatzierung war Lena Dürr beim überlegenen Sieg von Sara Hector im Weltcup-Riesenslalom von Kranjska Gora weit entfernt - doch nach Platz 25 richtete die 33-Jährige den Blick schnell auf ihre Spezialdisziplin. "Ich freue mich sehr auf den Slalom. Die Stimmung ist toll, die Piste sensationell", sagte Dürr in der ARD.

Am Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr/ARD und Eurosport) gilt Dürr (Germering) im Slalom als eine der Topfavoritinnen. Schon zweimal war sie in dieser Saison aufs Podium gefahren. Auch im vergangenen Winter war Dürr in Kranjska Gora Zweite im Slalom geworden. Diese "positiven Erinnerungen" nehme sie mit.

Beim Riesenslalom am Samstag fuhr Olympiasiegerin Hector in Abwesenheit von Superstar Mikaela Shiffrin (USA), die weiterhin verletzt fehlt, in ihrer eigenen Liga. Die Schwedin triumphierte bei ihrem siebten Weltcupsieg klar vor der erst 18 Jahre alten Lara Colturi (Albanien/+1,42 Sekunden) und Alice Robinson aus Neuseeland (+1,52). Die favorisierte Federica Brignone war im ersten Durchgang nach einem Sturz ausgeschieden.

Emma Aicher (Mahlstetten) belegte mit 4,56 Sekunden Rückstand den 24. Rang. Dürr lag 4,75 Sekunden zurück. "Es war sehr glatt. Ich war zu wenig konsequent. Das ärgert mich ein bisschen", sagte sie. Jana Fritz (Reutlingen) stürzte im ersten Durchgang, Fabiana Dorigo (München) verpasste den zweiten Lauf klar.

Auch Aicher fokussierte sich sofort auf den Slalom. Die 21-Jährige hat in diesem Winter mit zwei Top-10-Platzierungen schon auf sich aufmerksam gemacht. Sie wolle "Vollgas" geben, kündigte Aicher an.