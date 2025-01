Riesenslalom: Hector dominiert ersten Lauf - Brignone stürzt

Olympiasiegerin Sara Hector hat beim Weltcup-Riesenslalom im slowenischen Kranjska Gora den ersten Lauf klar dominiert. Die Schwedin, die in diesem Winter schon einen Riesenslalom gewonnen hatte, lag deutlich vor Lara Colturi aus Albanien (+1,13 Sekunden) und der Norwegerin Thea Louise Stjernesund (+1,19). Die favorisierte Federica Brignone schied im ersten Durchgang nach einem Sturz aus. Die Italienerin hatte zuvor bei zwei von drei Riesenslaloms triumphiert.

In Abwesenheit von Superstar Mikaela Shiffrin (USA), die verletzt weiterhin ausfällt, platzierten sich Lena Dürr (Germering) und Emma Aicher (Mahlstetten) unter den besten 30 und sind damit für das Finale um 12.30 Uhr (ARD und Eurosport) qualifiziert. Jana Fritz (Reutlingen) stürzte, Fabiana Dorigo (München) verpasste den zweiten Lauf klar.

Am Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr) steht bei den Frauen der Slalom von Kranjska Gora an. Dürr, die in dieser Saison schon zweimal auf das Podium fuhr, gehört dabei zu den Favoritinnen. Sie versuche, "meinen Schwung vom letzten Jahr mitzunehmen", sagte die 33-Jährige.