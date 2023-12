Riesenslalom in Alta Badia: Schmid 17., Odermatt gewinnt

Anzeige

Ski-Weltmeister Alexander Schmid hat beim ersten von zwei Weltcup-Riesenslaloms im italienischen Alta Badia eine Spitzenplatzierung deutlich verpasst. Eine Woche nach seinem hervorragenden neunten Rang in Val d'Isere belegte der Allgäuer in seinem zweiten Rennen nach seinem Kreuzbandriss vor neun Monaten Rang 17. Er sei trotzdem "auf einem guten Weg", betonte Schmid im ZDF, "klares Ziel" sei es, gegen Ende der Saison wieder konstant in die Top Ten zu fahren.

Der Sieg ging zum dritten Mal in Serie auf der wie immer herausfordernden Gran Risa an Doppel-Weltmeister Marco Odermatt. Der Gesamtweltcupsieger aus der Schweiz gewann knapp mit 0,19 Sekunden Vorsprung vor dem Kroaten Filip Zubcic. Der drittplatzierte Slowene Zan Kranjec lag bereits 2,26 Sekunden hinter Odermatt, der seinen 26. Sieg im Weltcup feierte.

Am Montag findet in Alta Badia ein weiterer Riesenslalom statt.