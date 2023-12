Riesenslalom in Lienz: Sieg Nummer 92 für Shiffrin

Anzeige

Ski-Königin Mikaela Shiffrin ist beim Riesenslalom im österreichischen Lienz in überzeugender Manier zu ihrem 92. Sieg im Weltcup gefahren. Die 28 Jahre alte Amerikanerin lag bei schwierigen Bedingungen auf dem Schlossberg 0,38 Sekunden vor Kombinations-Weltmeisterin Federica Brignone aus Italien, die zuvor beide Riesenslaloms im kanadischen Mont-Tremblant gewonnen hatte. Rang drei belegte Olympiasiegerin Sara Hector aus Schweden (+0,45 Sekunden).

Für Shiffrin war es der vierte Saisonsieg, die beiden deutschen Starterinnen spielten erwartungsgemäß nur eine Statistenrolle. Emma Aicher verpasste als 44. des ersten Laufs das Finale der besten 30 und sagte anschließend in der ARD: "Ich bin zu passiv gefahren, ich habe den Ski machen lassen, was er will." Fabiana Dorigo schied bei ihrem erst vierten Weltcup-Start im ersten Lauf aus.

Am Freitag findet in Lienz noch ein Slalom statt.