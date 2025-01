Riesenslalom: Robinson siegt - Dürr mit "Spaß" im 2. Lauf

Alice Robinson aus Neuseeland hat den Weltcup-Riesenslalom am italienischen Kronplatz gewonnen. Die 23-Jährige setzte sich bei ihrem vierten Weltcupsieg, dem ersten seit knapp vier Jahren, deutlich vor der Schweizerin Lara Gut-Behrami (+0,56 Sekunden) und der Amerikanerin Paula Moltzan (+0,94) durch.

Für Robinson war es im Riesenslalom im fünften Rennen des Winters die vierte Podiumsplatzierung, sie übernahm damit auch die Führung in der Disziplinwertung. Federica Brignone aus Italien, die nach dem ersten Lauf geführt hatte, schied aus, bleibt aber Führende des Gesamtweltcups.

Slalomspezialistin Lena Dürr, die sich als 30. in den zweiten Durchgang gezittert hatte, belegte mit 3,48 Sekunden Rückstand den 22. Rang. "Es hat unglaublich Spaß gemacht, als Nummer eins ins Rennen zu gehen. Das habe ich genossen. Ich bin zufrieden, darauf lässt sich aufbauen", sagte Dürr im BR nach ihrem zweiten Lauf. Für Emma Aicher (+2,97) reichte es auf Rang 32 nicht für das Finale. Fabiana Dorigo und Jana Fritz schieden im ersten Lauf aus.

Am Wochenende geht es für die Frauen in Garmisch-Partenkirchen mit Abfahrt und Super-G weiter. Am 30. Januar steht noch ein Slalom in Courchevel auf dem Programm, ehe in Saalbach vom 4. bis 16. Februar die alpine Weltmeisterschaft stattfindet. Die Männer sind ab Freitag in Kitzbühel am Start.