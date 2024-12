Riethmüller nach Aufholjagd bei Bö-Sieg Siebter

Die deutschen Biathleten haben trotz eines ordentlichen Mannschaftsergebnisses den zweiten Podestplatz der Saison klar verpasst. In der Verfolgung von Annecy-Le Grand Bornand kam Danilo Riethmüller mit einem Fehler auf Rang sieben, nach schwachem Sprint machte der 25-Jährige mit der besten Tageszeit auf den 12,5 Kilometern insgesamt 22 Plätze gut. Insgesamt landeten trotz teils ungünstiger Ausgangspositionen vier Deutsche unter den besten 17.

"Es war ein solides Rennen von mir", sagte Riethmüller in der ARD. Nach zuletzt schwachen Rennen habe es in ihm "ziemlich gearbeitet. Ich wollte es unbedingt rüberbringen, was ich mir im Training erarbeitet habe. Deshalb bin ich froh, dass es diesmal im Rennen gefruchtet hat". Es sei "im Großen und Ganzen ein gutes Verfolgungsrennen" gewesen.

Der als Vierter gestartete Philipp Horn (2 Strafrunden/+1:10,8 Minuten) kam auf Platz acht ins Ziel. Justus Strelow (1/+1:46,9) landete auf Rang 13, Philipp Nawrath (4/+1:56,3) fiel von Position sechs auf 17 zurück. Johannes Kühn (3/+2:09,9) schaffte es auf Platz 23, Simon Kaiser (6/+3:41,2) holte als 47. keine Punkte. Das bislang einzige deutsche Saisonpodest hatte Nawrath als Dritter im Sprint von Kontiolahti geholt.

Der von Platz zwei gestartete Dominator Johannes Thingnes Bö feierte mit einem Fehler in 31:25,4 Minuten seinen dritten Saisonsieg. Dahinter sorgten die Franzosen Eric Perrot (0/+27,6) und Emilien Jacquelin (2/+47,5) mit ihren Podestplätzen für gute Stimmung beim Heimweltcup. Sprintsieger Martin Uldal (6/+2:05,0) fiel auf Rang 21 zurück.

Am Sonntag (12.30 Uhr/jeweils ARD und Eurosport) steht als letztes Weltcup-Rennen des Jahres der Massenstart an, für Nawrath und Strelow geht es am 28. Dezember noch zum Biathlon auf Schalke.