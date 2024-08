Ringen: Blayvas und Lazogianis ausgeschieden

Nächste Auftaktniederlagen für die deutschen Olympia-Ringer: Anastasia Blayvas (Leipzig) verlor in der Klasse bis 50 kg am Dienstag ihr Achtelfinale gegen Mariya Stadnik aus Aserbaidschan mit 2:6, Lucas Lazogianis (Weilimdorf/bis 97 kg) musste sich in der Champ-de-Mars Arena dem kubanischen Weltmeister Gabriel Risollo mit 5:7 geschlagen geben.