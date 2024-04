Ringen: Krahmer löst Olympia-Ticket

Anzeige

Schwergewichtler Jello Krahmer hat sich als zweiter deutscher Ringer für die Olympischen Sommerspiele in Paris qualifiziert. Beim ersten der zwei Olympia-Qualifikationsturniere, das noch bis Sonntag in Baku stattfindet, gewann Krahmer in der Klasse bis 130 kg im griechisch-römischen Stil sein Halbfinale mit 6:1 und löste damit das Olympia-Ticket. Als bisher einzige Deutsche hatte sich Luisa Niemesch bei der WM 2023 qualifiziert.

In Baku kamen am Freitag keine weiteren Athleten des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) dazu. Samstag und Sonntag stehen noch die Entscheidungen der Frauen sowie der Freistil-Ringer an. Die letzten Tickets werden dann beim letzten Quali-Turnier vom 9. bis 12. Mai in Istanbul vergeben.