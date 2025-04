Ringer Niklas Stechele hat bei den Europameisterschaften in Bratislava nur knapp die erste deutsche Medaille verpasst. In der Klasse bis 57 Kilogramm unterlag der U23-Europameister von 2023 dem Russen Arjan Tjutrin, der in der Slowakei unter neutraler Flagge startet, mit 1:4. Damit belegte Stechele den fünften Platz.