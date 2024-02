Ringer-EM: Blayvas kämpft um Bronze

Anzeige

Anastasia Blayvas vom KFC Leipzig kämpft bei den Ringer-Europameisterschaften in Bukarest um die Bronzemedaille. Die WM-Dritte verlor am Mittwochabend ihr Halbfinale in der Gewichtsklasse bis 55 kg gegen die rumänische Titelverteidigerin Andreja Ana. Die kommende Gegnerin der 23-Jährigen wird erst am Donnerstagvormittag ermittelt, das Duell um Rang drei findet am Abend statt.

Zuvor hatte Blayvas in der Runde der letzten Acht gegen die Türkin Tuba Demir gewonnen. Vorzeitig gescheitert waren dagegen Sandra Paruszewski (59 kg), Eyleen Sewina (68 kg) und Francy Rädelt (76 kg).

Bei der EM werden keine Tickets für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) vergeben. Die Qualifikationsturniere finden vom 5. bis 7. April in Baku sowie vom 9. bis 12. Mai in Istanbul statt. Das bisher einzige Olympia-Ticket für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) hat Luisa Niemesch bei der WM im vergangenen Jahr gelöst.