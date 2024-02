Ringer-EM: Niemesch kämpft um Gold - Bronze für Blayvas

Anzeige

Olympia-Hoffnungsträgerin Luisa Niemesch (28) kämpft bei den Ringer-Europameisterschaften in Bukarest um die Goldmedaille. Die EM-Dritte des Vorjahres vom SV Germania Weingarten steht nach drei Siegen in der Gewichtsklasse bis 62 kg im Finale, am Freitagabend geht es gegen Grace Bullen aus Norwegen. Beim Erfolg im Viertelfinale überzeugte Niemesch gegen die ukrainische Vize-Weltmeisterin Julija Ostapschuk, anschließend setzte sie sich auch gegen die Schwedin Johanna Lindborg durch - trotz eines Rückstandes kurz vor Kampfende brachte ein kraftvoller Beinangriff dabei noch den Sieg.

Am Donnerstagabend gewann zudem Anastasia Blayvas die Bronzemedaille. Die Athletin vom KFC Leipzig setzte sich im kleinen Finale gegen die Ukrainerin Marija Winnik in der Klasse bis 55 kg durch. Vorzeitige Niederlagen mussten am Donnerstag Anne Nürnberger (65 kg) und Anika Wendle (53 kg) hinnehmen.

Bei der EM werden keine Tickets für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) vergeben. Die Qualifikationsturniere finden vom 5. bis 7. April in Baku sowie vom 9. bis 12. Mai in Istanbul statt. Das bisher einzige Olympia-Ticket für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) hat Niemesch bei der WM im vergangenen Jahr gelöst.