Ringer-WM: Deutsche Starter abgeschlagen

Die deutschen Ringer haben derzeit nichts mit der Weltspitze zu tun. Bei den am Sonntag zu Ende gegangenen Weltmeisterschaften in Zagreb blieben die Starter des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) ohne Medaille. Kein einziges Mal gelang der Einzug in einen Kampf um das Podest - weder bei den Frauen noch im Freistil und im griechisch-römischen Stil der Männer. Am Sonntag scheiterte Greco-Spezialist Hannes Wagner (87kg) als letzter DRB-Teilnehmer vorzeitig. Insgesamt waren 14 deutsche Athleten in Kroatien dabei.

Schon bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr in Paris war der DRB leer ausgegangen. Bei der WM 2023 gab es nur einmal Bronze, 2022 hatte es bei den Titelkämpfen wie in diesem Jahr kein deutscher Teilnehmer auf das Podest geschafft. Nach den Rücktritten von Aline Rotter-Focken, Frank Stäbler und Denis Kudla, die bei Olympia in Tokio 2021 allesamt Medaillen geholt haben, fehlt es derzeit an Ausnahmekönnern.