Ringer-WM: Niemesch greift nach Bronze

Anzeige

Luisa Niemesch greift nach WM-Bronze und hat damit das erste Olympiaticket für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) im Visier. Die 28-Jährige vom SV Weingarten scheiterte am Mittwoch bei den Titelkämpfen in Belgrad erst im Halbfinale der Gewichtsklasse bis 62 kg. Das "kleine Finale" um Bronze steht am Donnerstag auf dem Programm.

Sollte sie die Medaille holen, hätte Niemesch einen Startplatz für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris sicher. Bei einer Niederlage muss sie in einen Ausscheidungskampf um das letzte Olympiaticket.

Bisher steht aus DRB-Sicht eine Bronzemedaille für Anastasia Blayvas zu Buche. Die Gewichtsklasse der Leipzigerin bis 55 kg ist allerdings nicht olympisch. Die Freistilspezialisten waren allesamt frühzeitig gescheitert. Die letzten Olympia-Hoffnungen ruhen auf den deutschen Startern im griechisch-römischen Stil. Sie müssen an den letzten drei WM-Tagen von Donnerstag bis Sonntag auf die Matte.

Die jeweils ersten Fünf in den insgesamt 18 olympischen Gewichtsklassen (Frauen und Männer) sichern sich in der serbischen Hauptstadt ihr Olympiaticket. Weitere Startplätze werden bei Qualifikationsturnieren im Vorfeld der Spiele im kommenden Jahr vergeben.